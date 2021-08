Incidenti lavoro: Landini, patente a punti per le imprese

ROMA, 10 AGO - "Occorre non considerare la salute e la sicurezza sul lavoro un costo ma un investimento e bisogna agire sulla prevenzione. Questo significa ridurre la precarietà, formare i lavoratori e anche a chi deve dirigere le imprese". Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, intervistato da Radio Anch'io Rai, che sottolinea: " E' il momento di fare investimenti seri. E serve anche una patente a punti affinchè le aziende dove ci sono troppi incidenti non continuino a partecipare alle gare". "Serve un salto di qualità sulla sicurezza nel lavoro e la prevenzione è fondamentale", perchè è "indegno quello che succede, non si può continuare a morire", dice il presidente dell'Inail Franco Bettoni, "Dobbiamo continuare investire nella prevenzione - ribadisce ancora Bettoni - e l'Inail continuerà a afre questo insieme a tutte le parti sociali. Bisogna lavorare mettendo al centro i due elementi fondamentali: lavoratori e impresa". "E' necessario sviluppare una cultura della sicurezza partendo dalla scuola e l'Inail lavorerà anche per questo" (ANSA).