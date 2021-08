Webuild:a Cossi Costruzioni 210 mln contratti per Autostrade

ROMA, 10 AGO - Cossi Costruzioni (Gruppo Webuild) è risultato migliore offerente per tre nuovi contratti commissionati da Aspi Autostrade per l'Italia, per un valore complessivo di 210 milioni di euro, per i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete autostradale nell'ambito di ampie aree regionali, a Genova, Milano, nei tratti tra Bologna-Firenze e Fiano Romano. Lo annuncia il gruppo in una nota precisando che l'aggiudicazione diventerà definitiva una volta espletate le consuete verifiche di legge. Cossi Costruzioni è stata acquisita dal Gruppo nell'ambito di Progetto Italia, l'operazione industriale di consolidamento del settore delle costruzioni italiano, che ha portato, tra l'altro, all'acquisizione anche di SELI e, più di recente, di Astaldi. "Con questi nuovi contratti - si legge- Webuild conferma il proprio interesse al settore della manutenzione autostradale con lavori volti a garantire la sicurezza nella rete viaria in Italia". (ANSA).