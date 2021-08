Parlamento studia stretta sui monopattini, vietati ai minori

ROMA, 07 AGO - Sfrecciano a destra e sinistra, e si trovano parcheggiati ovunque. I monopattini. E' a loro che si sta pensando di offrire un quadro di regole, proprio per via di un'esplosione incontrollata nelle città. Al lavoro è la commissione Trasporti alla Camera, dove è in esame una legge ad hoc che per esempio introduce l'obbligo del casco, della maggiore età, e di limiti di velocità (30 km orari al massimo). (ANSA).