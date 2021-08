Borsa: Europa cauta attende la disoccupazione Usa

MILANO, 06 AGO - Le Borse europee si mostrano caute nell'ultima seduta della settimana. L'attenzione degli investitori è rivolta ai dati sulla disoccupazione in Usa mentre restano i timori per la recrudescenza dei contagi della variante Delta del coronavirus. Si guarda anche ai prezzi delle materie prime con il petrolio Wti che sale a 69,23 dollari al petrolio e Brent a 71,59 dollari. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è stabile a 1,1820 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,16%. In rosso Madrid (-0,4%), Parigi (-0,2%), Londra (-0,1%) mentre è piatta Francoforte (+0,03%). I listini sono appesantiti dall'andamento del settore immobiliare e l'energia (-0,5%). In calo le Tlc e le utility (-0,2%). Poco mosso il comparto finanziario (+0,05%) dove sono in positivo le assicurazioni (+0,4%) mentre si mostrano in lieve flessione le banche (-0,1%). Tra gli istituti di credito si mette in mostra l'olandese Ing (+0,5%), dopo i risultati del primo semestre e l'annuncio di un generoso dividendo che sarà pagato dopo il 30 settembre. Seduta contrastata per le auto (+0,3%) con Renault (-1,2%), Daimler (+0,4%) e Volkswagen (+0,2%). In flessione il settore del turismo (-0,4%) e le compagnie aeree con easyJet (-2,2%), Ryanair (-1,5%) e Lufthansa (-1,5%). (ANSA).