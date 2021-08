Borsa: Europa apre in ordine sparso, attesa per dati Usa

MILANO, 06 AGO - Le Borse europee aprono in ordine sparso in attesa dei dati del mercato del lavoro negli Stati Uniti. Tra gli investitori restano i timori per gli effetti dei contagi della variante delta del coronavirus sulla ripresa economica globale. Al centro dell'attenzione restano i risultati finanziari semestrali e l'andamento del prezzo delle materie prime. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1825. Avvio debole per Londra (-0,05%) e Parigi (-0,13%), in positivo Francoforte (+0,17%) e Madrid (+0,04%) (ANSA).