Spread Btp-Bund: chiude in calo a 102,8 punti

MILANO, 05 AGO - Il differenziale tra Btp e Bund ha chiuso in calo a 102,8 punti base, rispetto alla chiusura a 105 punti del giorno precedente. Secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg, ha registrato un minimo di 101,6 punti intorno alle 15.30 e un massimo di 106,6 punti verso le 8.15. Il rendimento del decennale italiano ha terminato la giornata in discesa allo 0,52%, rispetto allo 0,55% del giorno prima. In mattinata aveva toccato un massimo dello 0,56% verso le 8.45 e un minimo dello 0,51% nel pomeriggio, verso le 15.30. (ANSA).