Borsa: Asia sconta contagi, futures contrastati, Tokyo +0,52%

MILANO, 05 AGO - Seduta in ordine sparso per le principali borse di Asia e Pacifico con l'aumento dei contagi in Cina, che ha spinto il Governo di Pechino a nuove restrizioni e quello di Hong Kong a reintrodurre la quarantena. Tokyo ha guadagnato lo 0,52% e Sidney lo 0,11%. Deboli Taiwan (-0,12%), Seul (-0,13%), Hong Kong (-1%) e Shanghai (-0,38%), ancora aperte insieme a Mumbai (+0,02%). Negativi i futures sull'Europa, in rialzo invece quelli su Wall Street. Gli occhi sono puntati sulla decisione della Boe sui tassi e su numerosi dati in arrivo dagli Usa. Atteso l'intervento di Cristopher Waller della Fed. (ANSA).