Giorgetti, alla Danieli riforme Pnrr già realtà

TRIESTE, 04 AGO - "Qui c'è l'industria vera e investimenti veri che hanno tradotto in pratica le belle intenzioni scritte nei programmi. Questo è un Pnrr pionieristico, di un'imprenditoria avveduta che non si ferma mai e che sa rinnovarsi". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in visita alle acciaierie Danieli di Udine. "Un'azienda che è già nel futuro, dove si conciliano produzione e sostenibilità ambientale. Qui le riforme del PNRR sono già realta" è stato poi twittato sull'account social del Mise. E sul polo siderurgico di Trieste ha risposto "si farà e qui c'è un primo tassello; ce ne saranno altri che visiteremo successivamente. Credo ci sia tutta la volontà di farlo e che sarà il fiore all'occhiello per Trieste e l'industria italiana". Alla domanda sugli argomenti trattati con Danieli, il ministro ha detto: "Benedetti non ha chiesto nulla, ha mostrato con orgoglio cosa l'imprenditore è capace di fare quando c'è la volontà di rischiare, di crescere e di farlo in modo compatibile con l'ambiente e la società". La richiesta è piuttosto quella di "un quadro normativo fatto di certezze, ma non fondi, visto anche che gli investimenti qui sono già stati fatti". (ANSA).