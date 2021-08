Gkn: lavoratori manifestano fuori prefettura Firenze

FIRENZE, 04 AGO - I lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) hanno raggiunto alle 17 via Cavour a Firenze, dove ha sede la prefettura che sta ospitando il tavolo del Mise, e hanno dato vita a un presidio con cori, striscioni e bandiere. In precedenza i lavoratori avevano fatto volantinaggio in alcune piazze della città, promuovendo la nuova manifestazione di piazza dell'11 agosto. Al tavolo sono intervenuti fin qui, dopo l'introduzione della viceministra Alessandra Todde che presiede la riunione, i rappresentanti delle istituzioni locali, quelli dei sindacati nazionali e territoriali, mentre per l'azienda Gkn Driveline Firenze ha parlato, collegato in videoconferenza, l'amministratore delegato Andrea Ghezzi. (ANSA).