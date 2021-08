Gianetti: Todde, centinaia vite in gioco, ritirare procedura

ROMA, 04 AGO - "Centinaia di vite in gioco" è stato "chiesto all'azienda di ritirare la procedura e di accettare la Cig".Così la viceministra allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, sul tavolo Gianetti, rilevando che "il Mise è al lavoro sul piano di rilancio serio e credibile". Il ministero ha lavorato "in maniera trasparente per cercare di capire se ci fossero interlocutori credibili e affidabili con cui avviare un percorso per tutelare i lavoratori e salvaguardare il tessuto industriale. E se ci fossero le condizioni adatte, il Fondo di Salvaguardia potrebbe essere preso in considerazione come strumento utile" per nuovo percorso. (ANSA).