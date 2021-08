Petrolio: poco mosso, wti a 70,47 dollari il barile

ROMA, 04 AGO - Restano poco mosse le quotazioni del petrolio anche in questo avvio di giornata tra i timori per nuove possibili ondate pandemiche. I contratti sul greggio Wti restano in prossimità dei livelli della chiusura di ieri sera a New York con un leggerissimo calo dello 0,10% a 70,47 dollari al barile. Il Brent sale invece dello stesso 0,10% a 72,48 dollari al barile. (ANSA).