Poste: nel primo semestre l'utile sale del 42% a 773 milioni

ROMA, 04 AGO - Poste Italiane registra nel primo semestre 2021 una "ripresa delle attività in linea con le previsioni con i ricavi che crescono in tutte le divisioni al di sopra dei livelli pre-pandemia". Lo società lo evidenzia comunicando i risultati semestrali chiusi con un utile netto in crescita del 42% a 773 milioni "a conferma - commenta - del successo finora ottenuto nell'implementazione del piano strategico '24SI'". I ricavi nei primi sei mesi del 2021 aumentano del 14% a 5,7 miliardi con "una crescita costante" che nel secondo trimestre dell'anno è del +19% a 2,8 miliardi. "I nostri risultati del secondo trimestre testimoniano la proficua implementazione del piano strategico '24SI', evidenziando la solidità delle nostre reti fisiche e digitali e i continui progressi sulle priorità strategiche che ci siamo attribuiti", commenta l'a.d. Matteo Del Fante: "Il nostro modello di business diversificato continua a produrre ottimi risultati finanziari con un utile netto di 773 milioni di euro nella prima metà dell'anno e, a soli quattro mesi dal lancio del piano strategico '24SI', abbiamo già una chiara visibilità sul conseguimento della guidance fornita per il 2021 e confidiamo nei nostri numeri", dice. Il secondo trimestre 2021 segna una accelerazione per Poste Italiane che chiude il periodo con un utile netto di 326 milioni in crescita del 36,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il risultato operativo (Ebit) migliora del 32% a 429 milioni. I ricavi salgono del 18,7% a 2,75 miliardi. (ANSA).