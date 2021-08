Stellantis:Tavares,in Italia non si può mantenere status quo

TORINO, 03 AGO - "In Italia abbiamo avviato un dialogo costruttivo con i sindacati e quasi tutti hanno capito la portata della transizione energetica che Stellantis attraversa. Abbiamo spiegato che se manteniamo lo status quo ci mettiamo nei guai. Dobbiamo raggiungere gli obiettivi sulle emissioni di Co2, è un must. Accelerare sull'elettrificazione aumenta i costi del 40% che vanno ammortizzati. Siamo nella giusta direzione". Lo ha detto l'ad di Stellantis, Carlos Tavares, che ha ricordato quanto fatto da Psa con Opel e Vauxall. "La qualità del confronto con i sindacati come con il governo è alta". (ANSA).