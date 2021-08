Auto: Mise, prenotati incentivi ecobonus per oltre 26 mln

ROMA, 03 AGO - Da ieri, 2 agosto, sono stati prenotati dai concessionari incentivi per oltre 26 milioni di euro per l'acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di Co2. Lo rende noto il Ministero dello sviluppo economico sul cui sito ecobonus.mise.gov.it vengono fatte le prenotazioni che in totale sono state 14.059, di cui 1.345 per la fascia 0-60 g/km di CO2 e 12.714 per la fascia 61-135 g/km di Co2. Le prenotazioni possono essere richieste con e senza rottamazione. Dal 5 agosto potranno essere richieste le agevolazioni per i veicoli commerciali e speciali. Il fondo automotive è stato rifinanziato con 350 milioni di euro. (ANSA).