Generali, utile sale a 1.520 milioni, Cda avvia lavori lista

MILANO, 03 AGO - Generali segna nel primo semestre un utile netto in forte crescita a 1.540 milioni, raddoppiato dai 774 milioni dello stesso periodo del 2020 e un risultato operativo a 3 miliardi (+10,4%), grazie allo sviluppo positivo dei segmenti Vita, Asset Management e Holding e altre attività. I premi lordi sono in aumento a 38 miliardi (+5,5%). Il ceo Philippe Donnet conferma l'Investor Day del prossimo 15 dicembre per presentare il nuovo piano mentre il Cda ha deciso l'avvio di attività preparatorie della procedura per la definizione dell'eventuale lista di candidati da parte del consiglio stesso in vista del rinnovo dell'organo amministrativo in scadenza nel 2022. La procedura sarà sottoposta all'esame del board nella riunione del 27 settembre. (ANSA).