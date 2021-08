Borsa: Asia in rialzo, bene la Cina forte il Giappone

MILANO, 02 AGO - In rialzo le azioni cinesi, dopo i rallentamenti della settimana scorsa, nonostante l'indice Pmi manifatturiero Ciaxin mostri a luglio segni di rallentamento, e forti guadagni in Giappone e in Australia. In Giappone il Topix è salito del 2% e il Nikkei dell'1,8%, a Hong Kong i guadagni, a mercati ancora aperti, sono dello 0,9%, a Shanghai dell'1,8%, a Shenzen del 2%, a Taiwan dell'1,4%. In Corea il Kosdaq e il Kospi salgono dello 0,6%. In positivo i future sulle principali Borse europee e su Wall Street, mentre tra i dati macroeconomici sono attesi il Pmi manifatturiero di luglio di Francia, Germania, Spagna e dell'Eurozona, ma l'attenzione degli investitori è forte anche sull'indice Ism manifatturiero in arrivo dagli Usa, primo indizio per confermare o smentire, secondo gli analisti, se verrà confermato o smentito il rallentamento del Pil. (ANSA).