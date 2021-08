ROMA, 02 AGO - Il petrolio è in calo sui mercati dopo un mese di rialzi, con gli analisti cauti sulla diffusione della variante Delta e i timori per le tensioni con l'Iran. Il Wti con consegna a settembre cede l'1% a 73,18 dollari al barile. A Londra in Brent cede l'1,1% a 74,56 dollari. (ANSA).