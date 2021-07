Pa: Brunetta, sul Portale avremo dati milioni professionisti

ROMA, 30 LUG - Il portale per il reclutamento per la P.a. sarà "il luogo dove saranno collocate tutte le base dati e le liste di tutti gli specialisti, ordinisti e non, che saranno disponibili a lavorare con il settore pubblico", cioè "5-10-15 milioni di figure professionali a vario titolo, con varie specializzazioni" e sarà uno strumento anche "per chi già lavora e potrà fare delle valutazioni delle sue potenzialità e valutare il suo percorso". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta intervenendo al convegno "Next generation Eu e la figura del Recovery plan specialist" promosso da Saf Academy - Scuola di alta formazione Medioadriatica Commercialisti. Il portale, previsto dal decreto sul reclutamento appena approvato dal Senato "è pronto, aspetto solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il decreto sarà approvato alla Camera il 5-6 e subito dopo sarà in Gazzetta ufficiale e sarà aperto, per tutto il mese di agosto ci sarà una sua gestione sperimentale", in modo da essere pienamente operativi "a settembre". "Siamo a caccia di figure tecniche in grado di seguire un progetto secondo le regole europee" ha ricordato il ministro, sottolineando che "avremo il problema della scarsità, faremo fatica a trovare risorse specialistiche" quindi "dovremo guardare da subito alla scuola e all'università, a come orientare l'offerta formativa". (ANSA).