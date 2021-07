Unicredit: Orcel, Mps opzione migliore e unica sul tavolo

MILANO, 30 LUG - "Mps è la migliore opzione e l'unica sul tavolo". Lo ha detto in call con gli analisti, il ceo di Unicredit, Andrea Orcel. Unicredit è in trattativa per acquistare "una parte" ossia degli asset di Mps, ha evidenziato poi in call con gli analisti, indicando che "il perimetro è molto importante per semplificare l'operazione" e che "tempistica e condizioni sono quelle giuste". Il ceo ha aggiunto che l'operazione è "semplificata dal fatto" che nel perimetro di acquisto ci saranno "solo le parti che si adattano e sono complementari a noi". Inoltre Orcel ribadisce che Unicredit "non è focalizzata su m&a di per sé, non penso - ha rilevato - che condizioni come queste" di Mps "siano disponibili altrove". (ANSA).