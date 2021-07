Borsa: Europa cede con future Usa in ultima seduta del mese

MILANO, 30 LUG - Procedono deboli le Borse europee in linea con i future Usa, che risentono dei timori sollevati alla vigilia dalla trimestrali inferiore alle attese di Amazon e in vista dei conti degli altri big tech. Inevitabili poi le prese di profitto nell'ultima seduta della settimana del mese. Londra e Francoforte cedono rispettivamente lo 0,87% e lo 0,82% mentre fa meglio Parigi (-0,15%) grazie a trimestrali sopra le stime, come quella di EssilorLuxottica (+4,5%) che ha anche migliorato la guidance, mentre l'offerta da Neil fa volare Iliad (+61%). Milano cede lo 0,42% con Nexi (-4,16%) che scivola dietro a Saipem (-3,85%) dopo i risultati del semestre mentre i numeri migliori delle attese e il possibile acquisto di Mps spingono Unicredit (+3,37%) e la banca senese (+6,49%). Sullo sfondo resta l'attesa per gli stress test, che verranno diffusi nel pomeriggio, sulle maggiori banche d'Europa e dai quali non si prevedono sorprese. (ANSA).