Auto: da lunedì al via nuovo ecobonus

ROMA, 30 LUG - Partono lunedì i nuovi incentivi per l'acquisto di auto ecologiche previsti dal decreto Sostegni bis. Dal 2 agosto alle 10 sarà possibile prenotare sulla piattaforma del ministero dello Sviluppo economico ecobonus.mise.gov.it i bonus per l'acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2, con e senza rottamazione, mentre dal 5 agosto potranno essere richieste le agevolazioni per i veicoli commerciali e speciali. Ci vorrà invece un po' più di tempo per gli incentivi alle auto usate, novità assoluta introdotta nell'iter parlamentare del dl che richiede modifiche tecniche della piattaforma. (ANSA).