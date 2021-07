Borsa: Asia negativa, pesa Amazon e stretta Cina

MILANO, 30 LUG - Seduta negativa per i listini asiatici dove tornano a pesare i timori per la stretta di Pechino sui big tech e su altre società private mentre i conti di Amazon a New York hanno deluso le stime. Treasuries e il dollaro sono in crescita mentre i futures Usa mostrano un andamento debole. Tokyo segna un calo dell'1,8%, Seul dell'1,1% Hong Kong a seduta ancora aperta cede il 2% e sono negative anche le Borse cinesi di Shanghai (-0,615) e Shenzhen (-0,28%). (ANSA).