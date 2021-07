Caltagirone, + 400% per l'utile della holding nel primo semestre

ROMA, 29 LUG - L'holding Caltagirone, capofila del gruppo che opera nei settori del cemento, dell'editoria, dei grandi lavori, immobiliare e finanziario, ha chiuso il primo semestre dell'anno con utile di esercizio in crescita di oltre il 400% a 94,7 milioni di cui 52,1 milioni di competenza del gruppo. "Tutte le principali voci di conto economico - sottolinea la società - hanno registrato nel semestre una crescita consistente rispetto al corrispondente periodo del 2020". I ricavi sono stati pari a 772,3 milioni (da confrontare con i 659,9 milioni al 30 giugno 2020) in aumento del 17% "per effetto - indica la società - principalmente dell'aumento dei ricavi nel settore del cemento". Il margine operativo lordo è stato positivo per 139,3 milioni di euro in aumento del 40,4% rispetto al corrispondente periodo del 2020. In forte crescita anche il risultato operativo che sale a 80,8 milioni di euro dai 20,5 milioni del primo semestre 2020. (ANSA).