Energia: Illumia confermata fornitore di SicurInsieme

ROMA, 29 LUG - Unione Nazionale Consumatori e Selectra confermano per il secondo anno consecutivo Illumia come fornitore di SicurInsieme, gruppo d'acquisto al quale hanno aderito oltre 2.000 persone in un anno. Unc e Selectra spiegano di aver fatto questa scelta "non solo per un'offerta economica green competitiva, ma anche per le condizioni economiche di rinnovo trasparenti, convenienti e sostenibili nel lungo termine per tutti coloro che hanno aderito a SicurInsieme, con l'offerta indicizzata al Pun (prezzo all'ingrosso)". Condizioni, si legge in una nota, "pensate per offrire ancora più sicurezza ai consumatori in considerazione degli aumenti registrati negli ultimi due trimestri della tariffa sul Mercato Tutelato e della fine dei mercati di tutela, attualmente prevista per il 1° gennaio 2023". Per il Ceo di Illumia, Matteo Bernardi, "il nostro coinvolgimento in questa iniziativa nasce dal desiderio di stare al fianco dei consumatori e di essere proattivi rispetto al traguardo del mercato libero, continuando a proporre soluzioni nuove e concrete, senza rimanere appesi all'incertezza normativa". "I gruppi d'acquisto luce e gas - spiega il presidente dell'Unc, Massimiliano Dona - servono da un lato per accrescere la consapevolezza dei consumatori, molto spesso vittime di veri e propri soprusi e, dall'altro, affinché si superi definitivamente la rincorsa al prezzo migliore, a discapito di altri aspetti fondamentali come la qualità del servizio e l'assistenza in caso di problemi". "SicurInsieme - dichiara il co-fondatore di Selectra Italia, Antoine Arel, permette di avere utenze sia luce che gas con lo stesso fornitore, ed offre inoltre la garanzia di un prezzo conveniente e di un impegno concreto per l'ambiente. Questi vantaggi sono rafforzati dal meccanismo dei rinnovi concordati con Unc e Selectra, che ne assicura la durata nel tempo". (ANSA).