Contratti: Tessile; Piras (Uiltec), congedi a coppie fatto

MILANO, 29 LUG - Uno scudo contro la concorrenza sleale, un patto tra lavoratori e imprese per contrastare il fenomeno del dumping salariale, che minaccia di aggravare la crisi di un comparto strategico dell'industria manifatturiera in Italia, in un contesto economico e sociale già minato dalle ripercussioni della pandemia. E' questo, secondo le organizzazioni sindacali di categoria, il principale significato del rinnovo del contratto nazionale per 460 mila lavoratori della filiera del tessile e della moda siglato, ieri, a Milano. "Un accordo - sottolinea Daniela Piras, segretario nazionale Uiltec - caratterizzato da molti elementi innovativi sul piano sociale, come il pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori sia in termini di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia, che per quanto riguarda i permessi, le aspettative, e i congedi estesi alle coppie di fatto con il recepimento della legge Cirinnà. E' stata poi definita una una rete di garanzie per il rafforzamento e il rilancio dell'intera filiera, incluso un aumento salariale di 74 euro sui minimi di stipendio. Per la numerosità della platea a cui si riferisce, si tratta del secondo contratto manifatturiero nel nostro Paese dopo quello dei metalmeccanici". "E' una leva propulsiva per la ripresa del Made in Italy nei settori del tessile e della moda - conclude Daniela Piras -, uno sguardo aperto e proiettato nel futuro dopo mesi di crisi profonda e strutturale". Il contratto, scaduto nella primavera 2020, è stato sottoscritto da Sistema Moda Italia, l'associazione industriale di settore aderente a Confindustria Moda, con i sindacati Filctem Cgil, Femca Cil e Uiltec Uil e resterà in vigore per quattro anni. Il testo dell'accordo sarà ora sottoposto alla valutazione e al voto dei dipendenti nel corso di assemblee che saranno convocate in tutte le aziende del settore. (ANSA).