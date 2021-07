Borsa: Asia corre con Cina e Fed, Europa verso rialzo

MILANO, 29 LUG - Le Borse di Asia e Pacifico avanzano sul rally degli indici in Cina e sulle rassicurazioni della Fed che ha aperto alla riduzione degli acquisti di asset, il tanto famigerato tapering che agita da mesi i mercati. Tra le singole Piazze, a contrattazioni in corso, recupera Hong Kong (+2,95%) dopo i crolli in settimana per la stretta cinese in particolare sull'hi tech. Di corsa anche Shanghai (+1,62%) e Shenzhen (+3,24) più contenuta la chiusura di Tokyo (+0,73%). Rialzi marginali anche per Seul (+0,18%) e Sydney (+0,52%). Positivi i future tanto sull'Europa quanto su Wall Street. Nell'agenda macro dalla Germania i dati sui disoccupati a luglio e l'inflazione. In Italia l'Istat diffonde i dati sulle retribuzioni contrattuali del secondo trimestre e i prezzi alla produzione giugno. Serie poi di conti a partire dalla chiusura d'anno di Mediobanca e le trimestrali di Mediolanum, Brembo, , Enel, Eni, Inwit, Leonardo, Mediobanca, Mondadori, Recordati, Saipem, Snam, Webuild. Dagli Stati Uniti le richieste di sussidio, settimanali. (ANSA).