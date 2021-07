Antitrust: Tim-Dazn, visione calcio Serie A al via regolare

ROMA, 28 LUG - L'Antitrust ha concluso il procedimento cautelare relativo ad alcune clausole dell'accordo fra Tim e Dazn per la visione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024. Secondo l'Autorità, "alla luce delle misure presentate dai due operatori, allo stato non sussistono elementi per intervenire". Lo si legge in una nota della stessa Antitrust. (ANSA).