Borsa: Milano cede l'1% con Unicredit, Carige non fa prezzo

MILANO, 27 LUG - Avvio in deciso calo per Piazza Affari con il Ftse Mib che lascia sul terreno l'1% ma tiene i 25mila punti. Controcorrente Italgas (+0,64%) dopo la diffusione della semestrale. E lo sono anche Tim (+0,24%) in attesa dei conti mentre sono negativi Campari (-0,31%) e Moncler (-0,5%). Non fa prezzo Carige che torna in Borsa dopo due anni. Tra gli altri da segnalare le vendite sui finanziari con Unicredit che cede l'1,8%, Nexi l''1,7% e Unipol l'1,5%. Lo spread tra Btp e Bund viaggia sopra i 106 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,62%. Positivi Recordati (+0,55%) e Inwit (+0,39%). (ANSA).