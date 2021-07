Borsa: Milano (+0,68%) spinta da Saipem e risparmio gestito

MILANO, 26 LUG - Piazza Affari comincia la settimana in rialzo (+0,68%) e fa meglio degli altri listini europei che concludono in ordine sparso mentre Wall Street oscilla intorno alla parità. Oltre che alle trimestrali, gli investitori guardano soprattutto a mercoledì, quando la Fed comunicherà le sue decisioni di politica monetaria, più che ai dati macro diffusi in giornata come la vendita di nuove case negli Usa, risultati sotto le attese. A Milano le performance migliori sono di petroliferi e banche, queste ultime in vista del venir meno dello stop della Bce alla distribuzione dei dividendi, nonché in attesa dei conti del trimestre, previsti positivi soprattutto per le società di risparmio gestito. Saipem svetta in chiusura (+3,72%), davanti a Tenaris (+2,88%), Mediolanum (+2,48%), Intesa (+2,3%), Azimut (+2,12%) ed Eni (+2,04%). In fondo al paniere principale invece resta la società delle torri di tlc Inwit, che cede il 3,4% penalizzata dal fatto che non è stato incluso nel decreto del Recovery Plan l`emendamento per l`innalzamento dei limiti elettromagnetici. (ANSA).