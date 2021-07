Borsa: Milano resiste (+0,1%), bene Tenaris, Mediolanum ed Stm

MILANO, 26 LUG - Piazza Affari resiste al traguardo di metà seduta con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,15% a 25.160 punti e lo spread stabile sopra quota 104 punti e il rendimento annuo dei titoli decennali in crescita di 1,2 punti allo 0,63%. In luce il risparmio gestito con Mediolanum (+2%), Banca Generali (+1,7%) e Azimut (+1,4%) . Acquisti su Tenaris (+1,76%) ed Stm (+1,13%), seguite da Stellantis (+0,65%), Saipem e Leonardo (+0,59% entrambe). Bene anche Eni /(+0,55%), con il greggio Wti che riduce il calo dello 0,53% a 71,69 dollari al barile. In campo bancario si muovono a due velocità Intesa (+0,39%), Unicredit (+0,19%), Bper (-0,34%) e Banco Bpm (-1,07%). Sotto pressione Inwit (-3,74%), Amplifon (-2,25%), Diasorin (-1,6%), Recordati (-1,44%) e Campari (-1,22%), alla vigilia della trimestrale che si preparano a presentare anche Tim (-0,38%) e Italgas (-0,21%) (ANSA).