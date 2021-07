Borsa: Milano tiene (+0,1%) con Diasorin e Intesa, giù Banco

MILANO, 26 LUG - Piazza Affari azzera il calo dell'apertura e gira in territorio positivo nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,1% a 25.165 punti. In rialzo a 105,3 punti lo spread tra Brtp e Bund tedeschi, con il rendimento dei titoli decennali italiani in calo di 0,2 punti allo 0,615%. In rialzo Diasorin (+1,2%), Recordati (+1%) e Intesa (+0,8%), mentre cedono Unicredit (-0,45%), Banco Bpm (-1,29%) e Bper (-0,74%). Invariata Mps. Segno meno per Campari (-0,8%) e Atlantia (+0,56%), insieme a Nexi (-0,68%), Exor (-0,62%) e Tim (-0,56%). Contrastate Ferrari (+1%) e Stellantis (-0,2%), invariata Cnh. (ANSA).