Gkn, in 5mila sfilano contro i licenziamenti

FIRENZE, 24 LUG - Sono arrivati a quota 5mila, secondo le stime degli operai, i partecipanti al corteo a difesa dei circa 500 dipendenti licenziati con una mail da Gkn a Campi Bisenzio (Firenze). I manifestanti stanno sfilando lungo il viale davanti allo stabilimento, arteria che collega la zona con la vicina Prato, bloccando il traffico. In corteo anche il leader delle sardine Mattia Santori, che partecipa all'iniziativa a titolo personale, e a sfilare ci sono anche molti lavoratori di altre aziende, toscane e non, come quelli della Sammontana di Empoli (Firenze) o gli operai Fca di Melfi in Basilicata e Pomigliano d'Arco in Campania o della Whirlpool di Napoli, e altri lavoratori da Milano e Bologna. Tra i cori anche "non c'è disperazione ma solo tanta rabbia che cresce in me". Il corteo si è diretto verso la fabbrica dove dovrebbe concludersi la manifestazione mentre prosegue il presidio permanente degli operai allo stabilimento. (ANSA).