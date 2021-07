Covid: Hahn, vaccinarsi è responsabilità,a rischio ripresa

ROMA, 23 LUG - Per la ripresa dell'economia europea "le prospettive in generale sono buone e sono molto fiducioso ma posso solo sottolineare quello che il vostro primo ministro e altri hanno detto, che ora è importante vaccinarsi". Così il commissario Ue al bilancio, Johannes Hahn, all'ANSA. "Ora ci sono molti vaccini disponibili e la gente è riluttante a vaccinarsi, soprattutto tra i giovani. Tutti devono capire che c'è anche una responsabilità individuale nei confronti del benessere della società, questo non può essere dimenticato: sollecito soprattutto i più giovani su questa responsabilità, si rischia la ripresa della società e dell'economia". (ANSA).