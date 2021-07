G20 Ambiente: negoziato bloccato sulla decarbonizzazione

ROMA, 23 LUG - L'inviato per il clima del presidente Usa, John Kerry, e il ministro italiano della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, stanno cercando di sbloccare il negoziato sulla decarbonizzazione al G20 Ambiente di Napoli, che si è impantanato per le opposizioni di alcuni Paesi. Cingolani, che presiede il vertice, ha stabilito che alla ripresa dei lavori dopo la pausa pranzo, alle 14, saranno presenti tutti i ministri dei Venti, non solo i capi-negoziatori. L'obiettivo è arrivare a un documento condiviso nel pomeriggio. Per le 17 è prevista un conferenza stampa finale, ma non è escluso che l'orario slitti. (ANSA).