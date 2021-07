Borsa: Asia debole con Hong Kong, Europa verso rialzo

MILANO, 23 LUG - Borse di Asia e Pacifico in buona parte in flessione con le vendite che zavorrano Hong Kong (-1,18%) a causa delle potenziali sanzioni per il gigante Didi Global e che va riducendo l'appeal verso le aziende tecnologiche cinesi. In questo contesto Shanghai cede lo 0,71% e Shenzhen un più ampio 1,37%. In cauto rialzo Seul (+0,21%) e Sydney (+011%). Ancora chiusa Tokyo per festività mentre l'attenzione è puntata sui Giochi olimpici con la cerimonia d'apertura. I future su Wall Street sono positivi così come quelli sull'Europa con la Bce che ha confermato l'orientamento molto accomodante della sua politica monetaria. Sul fronte macro attese le vendite al dettaglio su giugno in Gran Bretagna. In calendario poi il pmi manifatturiero di luglio per Francia, Germania, Eurozona, Gran Bretagna e Stati Uniti. In Italia dall'Istat i dati sui permessi per costruire. Alla Camera si vota la fiducia sul Dl semplificazioni. (ANSA).