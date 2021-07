Energia: cala del 9,2% la domanda di in Italia nel 2020

ROMA, 22 LUG - "Nel 2020 la domanda primaria di energia è stata pari a 143,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (MTep)", in diminuzione del 9,2% rispetto all'anno prima.Così la relazione del ministero della Transizione ecologica sulla situazione energetica nazionale per l'anno 2020.Secondo il documento - redatto da un gruppo di lavoro costituito ad hoc - la dipendenza energetica dall'estero rimane elevata (73% del fabbisogno soddisfatto da importazioni nette). L'approvvigionamento energetico del Paese è costituito principalmente da 40% gas naturale (in crescita), 33% petrolio (diminuito "pesantemente"), 20% da rinnovabili (in aumento). (ANSA).