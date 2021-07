Borsa: Milano perde smalto (+0,6%) con l'Europa, bene le banche

MILANO, 22 LUG - Perde smalto, pur restando in rialzo, Piazza Affari (+0,6%), in linea con le altre principali Borse europee, mentre partono in leggero calo gli indici Usa in un periodo di trimestrali. L'Eurozona ha già incassato la notizia del debito che ha sfondato per la prima volta il tetto del 100% del Pil nel primo trimestre e attende quello sulla fiducia dei consumatori, dopo le parole della presidente della Bce, Christine Lagarde, sui tassi, a conclusione della riunione di politica monetaria. In forma soprattutto le banche, a iniziare da Bper (+2,6%), Unicredit (+1,5%) e Intesa (+1%), con Mps sugli scudi (+6,5%), dopo aver chiuso il contenzioso con la Fondazione per 150 milioni di euro, mentre lo spread è in calo a 106 punti base, col rendimento del decennale italiano allo 0,67%. In difficoltà invece l'industria, a cominciare dai componenti auto, con Pirelli (-0,5%), per continuare con Leonardo (-0,3%) e Buzzi (-0,2%). In rosso tra i farmaceutici Recordati (-0,1%), piatta Diasorin (-0,09%). (ANSA).