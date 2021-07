Borsa: Milano amplia rialzo con banche, Ftse Mib +1%

MILANO, 22 LUG - La seduta di Borsa a Milano prosegue ben intonata, sostenuta dagli acquisti sulle banche, in attesa delle indicazioni sulla strategia della Bce. In evidenza Bper (+3,06%) mentre tra le big Unicredit sale dell'1,9% e Intesa Sanpaolo dell'1,27 per cento. E' la prima riunione dopo la revisione degli obiettivi sull'inflazione e gli analisti si aspettano che la Bce modifichi la sua guidance sui tassi per allinearla con l'esito della recente revisione della strategia. Sul listino milanese Mediaset, nel giorno del closing degli accordi con Vivendi, il titolo resta fermo. Generali allunga il passo (+1,07%) mentre Mediobanca sale dello 0,8%; Unipol sale dell'1,49%. In fondo al listino i titoli farmaceutici con Recordati in calo dello 0,36% e Diasorin dello 0,15 per cento. (ANSA).