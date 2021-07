Borsa: Europa in rialzo con trimestrali, guarda a Bce

MILANO, 22 LUG - Le borse europee hanno aperto in rialzo, sostenute dalle trimestrali migliori delle attese delle grandi società e in attesa della riunione del consiglio della Banca Centrale Europea. L'indice Stoxx 600 Europe è aumentato dello 0,5%, Londra è piatta, Parigi sale dello 0,49%, Francoforte dello 0,74%, Madrid dello 0,6% e Milano dello 0,46 per cento. Sul listino della City pesa Unilever (-3,7%) in calo dopo che la società ha avvertito che l'inflazione dei costi sta erodendo i margini e ha abbassato la sua guidance per la redditività. (ANSA).