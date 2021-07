Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,5%

MILANO, 22 LUG - La seduta di Piazza Affari si apre in rialzo. L'indice di riferimento il Ftse Mib sale dello 0,59% a 24.815 punti e sul listino si mettono in evidenza Stellantis (+1,1%) ed Exor (+1,25%). Bene anche Atlantia (+0,9%) e Intesa Sanpaolo. Mediobanca si muove cauta (+0,3%) e Generali, su cui sono puntati i riflettori dopo le ultime mosse nel capitale di Piazzetta Cuccia di Caltagirone, sale dello 0,7 per cento. (ANSA).