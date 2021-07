Petrolio: in lieve calo, Wti a 66,86 dollari al barile

ROMA, 21 LUG - Avvio di giornata in lieve calo per le quotazioni del petrolio con il greggio Wti che passa di mano a 66,86 dollari al barile a fronte dei 67,42 dollari di ieri sera a New York. Anche il Brent scede lievemente (0,48%) e passa di mano a 69,01 dollari al barile. (ANSA).