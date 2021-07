Borsa: Europa resta fiacca dopo Wall Street, Milano -0,12%

MILANO, 20 LUG - Le Borse europee dopo l'avvio di Wall Street, si confermano fiacche con Milano in saliscendi (Ftse Mib +0,12%) L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, è a ridosso della parità con gli industriali e i titoli legati agli investimenti immobiliari che tengono a galla i listini dopo il tonfo della vigilia. Ad alimentare l'incertezza è sempre la diffusione della variante Delta del Covid in diversi Paesi ha già smesso sotto scacco le misure messe in atto per contenere la pandemia. Tra le altre Piazze Londra è marginale a -0,07%, Francoforte registra un -0,06% mentre Parigi resiste a +0,3%. Continua a salire lo spread tra Btp e Bund che si avvicina a 113 punti base con il rendimento del decennale italiano che si attesta allo 0,69%. Il petrolio prosegue nel calo con il Wti poco sopra i 65 dollari al barile. A Piazza Affari da registrare le evidenze di Saipem (+1,23%), Moncler (+1%) e fuori dal paniere principale di Popolare Sondrio (+1,13%). Sul versante opposto Mediaset che arretra del 3%. (ANSA).