Borsa: Europa in rosso attende Wall Street, Milano -2,9%

MILANO, 19 LUG - Le Borse europee proseguono la seduta in netto calo, in attesa di Wall Street dove i future sono negativi. I mercati scontano le preoccupazioni degli investitori per l'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus e l'andamento dell'inflazione con l'ipotesi di una inasprimento anticipato della politica monetaria da parte delle banche centrali. Sui mercati pesa l'energia (-2,7%), nonostante l'accordo raggiunto dai Paesi dell'Opec+ sulla produzione. L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,7%. In rosso Milano (-2,9%), Parigi (-2,03%), Londra e Francoforte (-2%), Madrid (-1,9%). Tra i comparti in calo le banche, le compagnie aeree e il turismo. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro scende a 1,7774. A Piazza Affari scivola Enel (-4%), appesantita dallo stacco della cedola. Male anche Bper (-3%), Tim (-3,5%), nel giorno in cui rivede la guidance e con gli analisti di Caixa che confermano buy sul titolo con target price a 59 centesimi. Vendite su Exor (-3,6%), Italgas (-3%) e Unicredit (-3,1%). (ANSA).