Borsa: Europa apre in calo, pesano variante delta e petrolio

MILANO, 19 LUG - Le Borse europee avviano in calo la prima seduta della settimana. Sui mercati pesa l'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus con gli effetti sulla ripresa economica. L'attenzione degli investitori si concentra sulla prossima riunione della Bce dopo la revisione del target inflazionistico. Dopo l'accordo dei Paesi dell'Opec+ sulla produzione il prezzo del petrolio è in forte calo. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in calo a 1,1788. Avvio di seduta in calo per Londra (-1,06%), Parigi (-0,95%), Francoforte (-0,77%) e Madrid (-0,65%). (ANSA).