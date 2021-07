Alitalia:Lazzerini,traffico debole, adeguati 52 aerei di Ita

ROMA, 17 LUG - La nuova Ita che parte con soli 52 aerei "può competere" perchè è vero che le altre compagnie hanno flotte maggiori "ma bisogna guardare agli aerei che volano" ora effettivamente i quali, vista la crisi "Covid, sono pochi". Lo afferma l'ad della newco nata dopo il fallimento Alitalia, Fabio Lazzerini all'evento 'La ripartenza' in corso a Bari. "Per evitare di far fuori tutti i soldi del governo noi abbiamo un approccio graduale legato ai volumi del traffico previsto" nei prossimi mesi" e quindi se le varianti non porteranno a nuove chiusure la compagnia aumenterà gli aerei "a 78 nel 2022" di pari passo con l'incremento del traffico. (ANSA).