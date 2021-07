Abi: sofferenze banche in calo a 18 miliardi in maggio

MILANO, 16 LUG - Le sofferenze nette delle banche italiane sono scese a quota 17,98 miliardi nello scorso mese di maggio, il valore più basso registrato dall'aprile del 2009 (17,211 miliardi). E' quanto annuncia l'Abi nel tradizionale rapporto mensile indicando che il dato, al netto delle svalutazioni e degli accantonamenti già effettuati dagli Istituti con risorse proprie, è in discesa rispetto ad aprile (19,8 miliardi) e ai 26,2 miliardi (-31,3%) del maggio del 2020. Rispetto all'analogo periodo del 2019, quando le sofferenze erano a 32,6 miliardi il calo è pari al 44,8%, mentre dal confronto con il massimo storico del novembre del 2015 (88,8 miliardi), il miglioramento è di 70,8 miliardi, pari al 79,8%. In calo all'1,04% il rapporto tra sofferenze nette e impieghi, contro l'1,5% del maggio del 2020, l'1,87% del maggio del 2019 e il 4,89% segnato nel novembre del 2015. Anche in questo caso si è registrato il miglior valore dall'aprile del 2009. (ANSA).