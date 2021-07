Borsa: Milano galleggia, pesano energia e banche

MILANO, 16 LUG - La Borsa di Milano (+0,08%) galleggia, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari pesa il calo delle banche e dei titoli legati al petrolio. Lo spread tra Btp e Bund sale a 106 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,71%. Andamento negativo anche per il settore del lusso con Moncler (-2,1%), Ferragamo (-1,8%) e Tod's (-2,3%). In controtendenza Cucinelli (+1,2%). Tra gli istituti di credito andamento in calo per Bper (-1,3%), Banco Bpm (-0,9%), Mps (-0,4%), Unicredit (-0,2%), piatta Intesa (-0,04%). Vendite su Tenaris (-1,2%) e Saipem (-0,5%) mentre è piatta Eni (-0,05%). Male il comparto dell'auto dove è in flessione Stellatis (-1,1%) e Cnh (-0,3%). Si mette in mostra Recordati (+1,1%), dopo il varo del rafforzamento della governance. Tonica Cerved (+1,5%) che sale a 10,05 euro sopra il prezzo dell'opa il cui periodo di conferimento è iniziato oggi. (ANSA).