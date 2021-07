P.A: protocollo con Professionitaliane per reclutamento

ROMA, 16 LUG - E' stato sottoscritto oggi a Palazzo Vidoni un protocollo d'intesa tra il Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta e ProfessionItaliane che prevede azioni congiunte per favorire il reclutamento del personale tecnico e il conferimento di incarichi ai professionisti per l'attuazione del Pnrr da parte delle amministrazioni pubbliche. Lo si legge in una nota del ministero della Pubblica amministrazione. Il protocollo impegna le parti alla collaborazione tecnica e organizzativa per incrementare le funzioni di ricerca del Portale del Reclutamento, il sito di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico che sarà operativo dall'autunno. Hanno sottoscritto l'accordo con Brunetta il Presidente dell'Associazione ProfessionItaliane, Armando Zambrano, e la Vicepresidente Marina Calderone. "Il Portale del Reclutamento - ha sottolineato Brunetta - sarà la porta virtuale, ma estremamente concreta, di accesso alla Pa, strumento fondamentale per accompagnare la stagione di riforme, di crescita e di sviluppo inaugurata dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. La firma del Protocollo d'intesa con ProfessionItaliane sostiene quel processo di rinnovamento della Pubblica amministrazione e del suo capitale umano che abbiamo già impostato con i primi decreti legati al Pnrr, facilitando le assunzioni e gli incarichi per i professionisti, che saranno selezionati sulla base di merito e competenze, con rigore e trasparenza. Nelle prossime settimane sottoscriveremo altre intese con le professioni non ordinistiche". (ANSA).