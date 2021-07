Borsa: Europa apre in rialzo, sui mercati torna l'ottimismo

MILANO, 16 LUG - Le Borse europee aprono in rialzo. Dopo alcune sedute in fibrillazione sui mercati scattano le prese di profitto mentre restano i timori sull'inflazione, nonostante le rassicurazioni della Fed, e sull'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus. Fari puntati anche sull'andamento del prezzo del petrolio che fa registrare nuovi cali in attesa delle decisioni dei Paesi dell'Opec+ sulla produzione. Avvio in positivo per Parigi (+0,49%), Francoforte (+0,34%), Londra (+0,47%) e Madrid (+0,23%). (ANSA).