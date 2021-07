Grecia: Italgas e fondo Et Investment in gara per Depa

MILANO, 15 LUG - Italgas ed Et Investment Advisors sono gli unici due concorrenti per la gara indetta dal Fondo Ellenico per le Infrastrutture (Hradf)per la privatizzazione di Depa Infrastructure, gestore di parte della rete ellenica del gas metano. Lo si legge in una nota nella quale viene indicato che Hradf controlla il 65% di Depa e Ellenic Petroleum (Helpe) il restante 35%. La gara prevede la cessione dell'intera quota che fa capo al Fondo e al colosso petrolifero ellenico controllato al 35% dal Governo di Atene. (ANSA).